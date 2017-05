(dpa) - Mehr als 2000 Rebellen und Zivilisten sind am Sonntag nach einer Einigung mit der Regierung aus einem eingekesselten Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus gebracht worden. Busse und andere Fahrzeuge verließen am Sonntag den Ort Al-Kabun am östlichen Stadtrand von Damaskus, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Die Gesamtzahl der Transportierten belief sich auf 2289, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Darunter waren den Menschenrechtlern zufolge etwa 800 Rebellen.

Am Samstag hatten Regierungstruppen weite Teile der von den Oppositionellen gehaltenen Gebiete eingenommen. Daraufhin einigten sich Führung und Rebellen auf den friedlichen Abzug von Kämpfern und Unbeteiligten in die nordwestliche Provinz Idlib, die größtenteils von Aufständischen kontrolliert wird. Al-Kabun war den Menschenrechtlern zufolge seit 2011 in der Hand der Aufständischen.

Ähnliche Einigungen hatte es in den vergangenen Monaten schon in mehreren weiteren Regionen gegeben, in denen Rebellen von den Kämpfern von Präsident Baschar al-Assad eingekesselt waren.