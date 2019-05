Der rechtspopulistische Rassemblement National hat die Europawahl in Frankreich gewonnen. Die Grünen wurden überraschend dritte Kraft.

Dämpfer für Macron bei Europawahl

Von Christine Longin

Präsident Emmanuel Macron hat den ersten Stimmungstest seit seiner Wahl vor zwei Jahren knapp verloren. Seine Partei La République en Marche (LREM) kam bei der Europawahl nur auf den zweiten Platz hinter den Rechtspopulisten. Wie schon 2014 gewann der Rassemblement National von Marine Le Pen Hochrechnungen zufolge mit 23,6 Prozent vor LREM mit 22,9 Prozent. Ganz überraschend landeten die Grünen mit rund 13 Prozent deutlich vor den Konservativen, die nur acht Prozent der Stimmen auf sich vereinten und damit ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhren. Die Linkspartei LFI und die Sozialisten lagen mit gut sechs Prozent praktisch gleichauf. Eine zweite Überraschung war die Wahlbeteiligung, die mit 52 Prozent fast zehn Prozentpunkte über der von 2014 lag.

„Marine Le Pen hat von der sozialen Unzufriedenheit profitiert“, kommentierte der Meinungsforscher Bernard Sananès im Fernsehsender BFMTV das Ergebnis. Der Spitzenkandidat von Le Pens Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, sprach von einer „Lektion in Demut“, die das Volk dem Präsidenten erteilt habe. „Die Botschaft ist deutlich und wir haben sie verstanden“, sagte Premierminister Edouard Philippe. „Ich nehme das Ergebnis mit viel Demut, aber auch viel Entschlossenheit auf.“ Die Regierung werde nun „den zweiten Akt“ der Amtszeit angehen, kündigte der frühere Konservative an, der noch vor LREM-Spitzenkandidatin Nathalie Loiseau das Wahlergebnis kommentierte. Philippes Auftritt wurde als Zeichen interpretiert, dass der Präsident zunächst keine Kabinettsumbildung plant und an seinem Regierungschef festhält.

„Grüne Welle“ auch in Frankreich

Macron hatte die Europawahl zum Duell mit Le Pen gemacht. Der Wahlkampf war komplett auf den Präsidenten zugeschnitten, der auch die Wahlplakate zierte und so Loiseau in den Schatten stellte. Er werde alles tun, um einen Sieg des RN zu verhindern, hatte Macron vor zwei Wochen beim EU-Gipfel im rumänischen Sibiu angekündigt. Le Pen hatte ihrerseits die Europawahl zum Referendum gegen den Präsidenten erklärt. Sie forderte Macron noch am Wahlabend auf, die Konsequenzen aus seiner Niederlage zu ziehen und die Nationalversammlung aufzulösen.

Die Grünen waren die einzige Partei, die mit 13 Prozent Anschluss an die beiden großen Parteien halten konnte. Spitzenkandidat Yannick Jadot interpretierte das gute Abschneiden als Teil einer „grünen Welle“ in Europa. Umfragen hatten Europe Ecologie - Les Verts (EELV) bis zuletzt deutlich hinter den Konservativen gesehen. Die Öko-Partei hatte ihre bestes Ergebnis in Frankreich 2009 erzielt, als sie unter Daniel Cohn-Bendit 16,3 Prozent erreichte. Diesmal unterstützte Cohn-Bendit Macron.

Der 41-Jährige ist seit Beginn der Demonstrationen der „Gelbwesten“ geschwächt, die mehr soziale Gerechtigkeit fordern. Zwar hat Macron Maßnahmen über insgesamt 17 Milliarden Euro angekündigt, um vor allem der unteren Mittelschicht zu helfen. Doch der Makel, ein elitärer, von Volk entrückter Präsident zu sein, haftet weiter an ihm. Auf europäischer Ebene wird es für Macron nun schwieriger, seine Vorstellungen durchzusetzen. Auf seine Partei entfallen ebenso wie auf den Rassemblement National 22 der 79 Sitze im neuen Europaparlament. Die Grünen bekommen zwölf Sitze, auf die Konservativen nur sieben.