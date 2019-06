Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten an der Küste der besetzten Normandie. Der Tag sollte als "der längste Tag" in die Geschichte eingehen.

D-Day: Macrons Mahnung an Trump

Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten an der Küste der besetzten Normandie. Der Tag sollte als "der längste Tag" in die Geschichte eingehen.