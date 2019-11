Europol und die belgische Staatsanwaltschaft haben einen erfolgreichen Angriff auf Server des IS durchgeführt. Mehrere Webseiten sind offline.

Cyberangriff gegen IS-Sprachrohr im Netz

Europol und die belgische Staatsanwaltschaft haben einen erfolgreichen Angriff auf Server des IS durchgeführt. Mehrere Webseiten sind offline.

(dpa) - Die belgische Staatsanwaltschaft hat mit Unterstützung der Polizeibehörde Europol Server des Sprachrohrs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angegriffen. Die Cyberattacke gegen Amak Ende vergangener Woche sei ein Erfolg gewesen. Das sagte der Sprecher belgischen Staatsanwaltschaft, Eric Van Der Sypt, am Montag, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Es sei unter anderem gelungen, einige Webseiten zu deaktivieren, sagte Van Der Sypt. Schon im vergangenen Jahr habe es einen Angriff gegeben.

Der IS hat seine einstigen Herrschaftsgebiete im Irak und in Syrien verloren und gilt militärisch als besiegt. Nach einem Bericht der Anti-IS-Koalition vom Juni halten sich in dem Gebiet aber noch zwischen 14 000 und 18 000 IS-Anhänger auf, darunter 3000 Ausländer. Ende Oktober hatten US-Militärs den IS-Anführer Abu Bakr Al-Bagdadi im Nordwesten Syriens aufgespürt. Dort zündete er US-Angaben zufolge eine Sprengstoffweste und starb.