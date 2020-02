Das neuartige Virus ist nun auch in Belgien angekommen. Das Gesundheitsministerium hat die Situation laut eigenen Angaben unter Kontrolle.

Coronavirus: Infizierter Belgier wird in Brüssel behandelt

(dpa) - Von neun aus Wuhan heimgekehrten Belgiern hat sich einer mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Gesundheitsministerin Maggie De Block am Dienstag in Brüssel nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga mit. Der Patient sei am Sonntag von China nach Belgien zurückkehrt und werde in einem Brüsseler Universitätskrankenhaus behandelt. Es ist der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Belgien.

Dem infizierten Patienten „geht es gut“, zitierte die Zeitung „La Libre Belgique“ den Mediziner Patrick Soentjens. Der Patient sei nicht beunruhigt. Ministerin De Block warnte vor Panik: „Man muss ruhig bleiben und die Ärzteteams arbeiten lassen“, sagte sie dem Blatt zufolge. „Der Virus ist in unserem Land unter Kontrolle.“