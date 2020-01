Acht Menschen sind bislang offiziell in Luxemnburgs Nachbarländern mit dem Virus infiziert.

Coronavirus-Fälle in Deutschland und Frankreich

Acht Menschen sind bislang offiziell in Luxemnburgs Nachbarländern mit dem Virus infiziert.

Im süddeutschen Bundesland Bayern sind drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Sie stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit in Deutschland, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Dienstagabend mit.



Kein Grund zur Corona-Panik - auch auf Reisen Das Coronavirus bestimmt zurzeit die Schlagzeilen. Doch wie gefährlich ist es tatsächlich -und muss ich deswegen eine Reise absagen?

Behörden haben ebenfalls einen vierten an dem Coronavirus erkrankten Menschen in Frankreich bestätigt. Bei dem Patienten handele es sich um einen älteren chinesischen Touristen, sagte der Generaldirektor des französischen Gesundheitsministeriums, Jérôme Salomon, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Der Mann befinde sich in einem kritischen Zustand und werde auf einer Intensivstation in einem Pariser Krankenhaus behandelt. Der Tourist stammt Salomon zufolge aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt.

Coronavirus erreicht Deutschland - schärfere Einreiseregeln Deutschland hat einen ersten Fall der neuen Lungenkrankheit. Der Mann aus Bayern hatte über Stunden mit einer Chinesin zusammengesessen, die mit dem Virus infiziert war. Einige Staaten erschweren Chinesen inzwischen die Einreise.

Vor wenigen Tagen waren in Frankreich die ersten drei Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus in Europa bekannt geworden. Die drei bisher in Frankreich infizierten Patienten waren aber offenbar nicht schwer erkrankt.

Das neuartige Coronavirus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits mehr als 100 Menschen gestorben sind - die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen ist inzwischen auf mehr als 4500 gestiegen, in China starben mindestens 106 Menschen an der Lungenkrankheit.