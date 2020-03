Erstmals hat sich die deutsche Kanzlerin am Mittwoch vor Journalisten zur Lage in Sachen Corona-Virus geäußert. Sie tut, was sie besonders gut kann: Ruhe ausstrahlen.

Corona-Virus wird zu Merkels "Wir schaffen das" 2.0

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin) Dass Angela Merkel ein Faible für Fußball hat, weiß die Welt spätestens seit dem deutschen Sommermärchen, das offiziell WM 2006 heißt. Jetzt steht Deutschland vielleicht vor einem Spätwinterdrama, mindestens aber vor einer Herausforderung namens Corona-Virus. Und die Kanzlerin kriegt einen Steilpass aufgelegt, von dem andere in der Politik träumen. Wie sie es denn, bitteschön, finde, dass Berlins Regierender Bürgermeister das Publikum beim Bundesliga-Spiel Union gegen Bayern München am Samstag nicht aussperren wolle? Anderswo in der Republik – Bayern, NRW, Baden-Württemberg und einige mehr – ist man mittlerweile der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefolgt und hat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten ...