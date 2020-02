Auf der Kanaren-Insel Teneriffa wurde ein Tourist aus Italien positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gäste des Hotels, in dem er übernachtet hat, werden nun isoliert. Darunter sind auch vier luxemburgische Staatsbürger und insgesamt 14 LuxairTours-Kunden.

International 2 Min.

Corona-Virus: Vier Luxemburger sitzen in Hotel fest

Auf der Kanaren-Insel Teneriffa wurde ein Tourist aus Italien positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gäste des Hotels, in dem er übernachtet hat, werden nun isoliert. Darunter sind auch vier luxemburgische Staatsbürger und insgesamt 14 LuxairTours-Kunden.

(AFP/dpa/jt/jag) - Rund 1.000 Touristen, darunter vier Luxemburger, dürfen derzeit ihr Hotel auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa nicht verlassen. Der Grund ist ein möglicher Infektionsfall in Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-Virus.

Betroffen von der Maßnahme ist das Hotel H10 Costa Adeje Palace im Südwesten von Teneriffa. Das Hotel wird auch im Programm des Reiseveranstalters Luxair Tours geführt. Das luxemburgische Außenministerium bestätigt auf LW-Nachfrage, dass sich vier luxemburgische Staatsbürger derzeit im Hotel aufhalten. Die Luxemburger Botschaft in Madrid sowie der Luxemburger Honorarkonsul in Teneriffa sind in Kontakt mit den Betroffenen und den spanischen Behörden.



14 Kunden von Luxair Tours betroffen

Ein italienischer Gast des Hotels war am Montag positiv auf den Erreger getestet worden, eine endgültige Bestätigung für die Infektion steht allerdings noch aus. Der Mann, der mit seiner Ehefrau Urlaub auf Teneriffa gemacht habe, liegt isoliert im Krankenhaus Nuestra Señora de Candelaria auf der Insel.



Laut Angaben von Luxair haben die spanischen Behörden die Gäste des H10 Costa Adeje Palace als Folge des Infektionsfalls unter sanitäre Kontrolle gestellt. Das Hotel wird von der Polizei bewacht, bis alle Menschen darin getestet worden seien. 14 Kunden von Luxair Tours sind derzeit in diesem Hotel untergebracht und von der Maßnahme betroffen. Nach Angaben des Außenministeriums handelt es sich bei vier Personen um Luxemburger Staatsbürger. Des weiteren sind sechs Belgier und vier Franzosen unter den Luxair-Tours-Kunden. Der Reiseveranstalter steht in Kontakt mit den betroffenen Kunden. Man stehe ihnen mit Rat und Tat zur Seite, so ein Sprecher von Luxair. Bei dem infizierten Italiener handelt es sich nicht um einen Kunden des Reiseveranstalters.

"Luxair Tours steht in Kontakt mit seinen Kunden sowie mit den luxemburgischen und spanischen Behörden", heißt es in einer Pressemitteilung. "Luxair Tours wird jede Empfehlung befolgen und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit seiner Kunden zu garantieren. Kunden, die geplant haben, in den kommenden Wochen in diesem Hotel zu übernachten, werden von Luxair Tours kontaktiert für einen alternativen Aufenthalt. Flüge von und nach Teneriffa werden beibehalten."

Der italienische Hotelgast wird derzeit im Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria in Santa Cruz de Tenerife behandelt. Foto: AFP/Desiree Martin

Bei dem Italiener, der positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde, handelt es sich nach Informationen des Senders RTVE um einen 69-Jährigen aus der Lombardei, das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien.

Corona-Virus: Lage in China bleibt angespannt In China werden erneut Hunderte Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus gemeldet, an den Kapitalmärkten herrscht Alarmstimmung. Die WHO verbreitet trotzdem Optimismus.

Es handelt sich um den dritten Coronavirus-Fall in Spanien. Zuvor war bereits ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera positiv getestet worden. Der Mann ist inzwischen bereits entlassen. Auch auf Mallorca war vor wenigen Wochen ein Brite positiv getestet worden.