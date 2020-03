Ab Samstag dürfen Europäer wegen des Corona-Virus für 30 Tage nicht in die Vereinigten Staaten einreisen.

Corona-Virus: USA verhängen Einreiseverbot

(TJ) - Präsident Trump hat am Mittwoch eine drastische Maßnahme zur Bekämpfung des Corona-Virus angekündigt: Ab Samstag dürfen Menschen europäischer Herkunft nicht mehr in das Land einreisen. Dies kündigte der Präsident am Mittwoch in einer Ansprache, die auch auf Twitter zu sehen war, an. Die Maßnahme soll zunächst für 30 Tage gelten.





Trump, der die von dem Virus ausgehenden Gefahren lange Zeit heruntergespielt hatte, warf darin Europa vor, nicht rechtzeitig und wirksam reagiert zu haben. Die USA würden diesen Fehler nicht begehen, weshalb man sich zu diesem Schritt entschlossen habe.

Trump appellierte an die Solidarität innerhalb der Gesellschaft und erklärte die Gefahren - besonders für ältere Menschen - und die klassischen Maßnahmen zur Eindämmung des Krankheitserregers.

Einreiseverbot auch in Indien

Auch Indien hat alle Touristenvisa wegen des Corona-Virus für einen Monat lang für ungültig erklärt. Nur Reisende, die bereits im Land sind, dürften weiter bleiben, hieß es am späten Mittwochabend aus dem indischen Gesundheitsministerium. Die Einreisesperre solle ab Freitag vorerst bis zum 15. April dauern.