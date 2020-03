Die Zahl der Infizierten auf der spanischen Urlaubsinsel ist auf fünf gestiegen. Das teilten die zuständigen Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit.

Corona-Virus: Neuer Fall in Quarantäne-Hotel auf Teneriffa

(dpa/mbb) - In dem seit Dienstag auf Teneriffa unter Quarantäne gestellten Hotel ist bei einem weiteren Gast eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Damit sei die Zahl der Infizierten auf der spanischen Urlaubsinsel auf fünf gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden der Kanaren am Samstagabend mit.

Bei dem Patienten handele es sich - wie bereits bei den zuvor bestätigten vier Fällen - um einen Italiener aus derselben Reisegruppe. Der Mann sei aber die ganze Zeit in seinem Hotelzimmer isoliert gewesen.



"Das zeigt erneut, dass die im internationalen Protokoll festgelegte Maßnahme der Isolation von Kontakten ein wesentliches Instrument zur Bekämpfung dieses Virus darstellt", sagte der Chefepidemiologe der Kanaren, Domingo Núñez.

Die nicht zur Reisegruppe der Italiener gehörenden Urlauber - darunter 14 Kunden von Luxair-Tours - dürfen sich seit einigen Tagen wieder frei auf dem Gelände des Hotels im Südwesten von Teneriffa bewegen. Die Quarantäne werde voraussichtlich am 10. März zu Ende gehen, hatte Núñez zuletzt betont. Einige Dutzend Gäste durften das Hotel in den vergangenen Tagen aus verschiedenen Gründen bereits verlassen.

Die Gesundheitsverwaltung hatte am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass die Kunden von Luxair-Tours, die sich in diesem Hotel aufgehalten hatten aber inzwischen wieder in Luxemburg zurückgekehrt sind, unter häuslicher Quarantäne bleiben. Nach den letzten Informationen sind alle wohlauf.