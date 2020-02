Der neue Erreger erreicht Italiens Nachbarländer: Die Schweiz, Österreich und Kroatien bestätigen die ersten Corona-Fälle.

Corona-Virus: Neue Fälle in Kroatien,Österreich und in der Schweiz

(dpa) - Das neue Corona-Virus hat am Dienstag weitere europäische Länder erreicht. Aus Österreich, der Schweiz und Kroatien melden die Behörden Infektionen.

In Österreich wurden zwei Patienten positiv auf Covid-19 getestet. Das erklärte Tirols Landeschef Günther Platter am Dienstag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Eine betroffene Person stamme offenbar aus der Lombardei. Noch sei unklar, wo sich die beiden Menschen angesteckt hätten. Die beiden 24-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich erkrankt, sondern litten bisher nur an Fieber. Die Patienten hatten sich selbst an die Leitstelle Tirol gewandt und ihre Symptome geschildert. Tests auf den Erreger seien positiv ausgefallen.

In Linz in Oberösterreich gibt es zudem einen weiteren Coronavirus-Verdachtsfall, meldete der Sender ORF. Ein 55-jähriger Mann habe nach einer Italien-Reise entsprechende Symptome gezeigt. Ein Testergebnis steht noch aus.

In der Schweiz ist am Dienstag erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit mit. Nähere Informationen kündigte das Amt für 17.00 Uhr an. Der Fall ereignete sich im Kanton Tessin. Am Montag hatte Innenminister Alain Berset gesagt, das Land sei gut vorbereitet. Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wurden nicht ergriffen. Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind.



Auch in Kroatien ist erstmals eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Der Patient, ein junger Mann, halte sich mit leichten Symptomen in einem Krankenhaus in Zagreb auf, teilte Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Dienstag mit. Der junge Mann war vom 19. bis 21. Februar in Italien gewesen, sagte Gesundheitsminister Vili Beros. Es werde nun festgestellt, mit wem er Kontakt hatte. Über den betroffenen Personenkreis werde Quarantäne verhängt.

Italien: Rettungsschiff unter Quarantäne

Indes ist in Italien ein Flüchtlingsrettungsschiff unter zwei Wochen lange Quarantäne gestellt worden. Die 32-köpfige Besatzung der „Ocean Viking“ dürfe als Vorsichtsmaßnahme nicht von Bord, sagte die Sprecherin der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Barbara Hohl, am Dienstag. Das Schiff ist seit Sonntag isoliert und liegt vor dem Hafen in Pozzallo auf Sizilien.

Die mehr als 270 geretteten Migranten seien an Land in Quarantäne gekommen, sagte Hohl. Warum die Crew nicht auch an Land isoliert wurde, sei ihnen unklar.

In Italien ist die Zahl der mit dem neuen Corona-Virus infizierten Menschen in den letzten Tagen stark angestiegen. Vor allem die nördliche Region Lombardei ist stark betroffen. Sieben Menschen sind bislang in Italien an dem Virus gestorben.