Ein Luxemburger wird am Sonntag mithilfe der britischen und italienischen Behörden aus der vom Corona-Virus besonders betroffenen Region Hubei ausgeflogen und zurück nach Luxemburg gebracht.

Corona-Virus: Luxemburgischer Staatsbürger wird aus Wuhan ausgeflogen

Ein Luxemburger wird am Sonntag mithilfe der britischen und italienischen Behörden aus der vom Corona-Virus besonders betroffenen Region Hubei ausgeflogen und zurück nach Luxemburg gebracht.

(SC) - Das luxemburgische Außenministerium bestätigte am Freitagnachmittag, dass das Ministerium diese Woche von einem luxemburgischen Staatsbürger kontaktiert worden ist, der sich zurzeit in der chinesischen Provinz Hubei aufhält und die Rückreise nach Luxemburg angefragt hat. Die betroffene Person wird entgegen erster Berichte jedoch nicht mit der deutschen Luftwaffe zurückkehren, sondern mithilfe von britischen und italienischen Behörden ausgeflogen werden. Die Millionenmetropole Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei, in der das Corona-Virus seinen Ursprung hat, ist mittlerweile komplett abgeriegelt.

Das Außenministerium hat für den Luxemburger einen Rückflug an Bord eines britischen Flugzeugs organisiert, das am Sonntag in Großbritannien landen soll. Mit einem italienischen Militärflugzeug wird der Rückkehrer anschließend von Großbritannien zurück nach Luxemburg geflogen. Dort wird er von Mitarbeitern des Gesundheitsamts in Empfang genommen und zunächst unter Quarantäne gestellt.

Corona-Virus: Angst vor der zweiten Ansteckungswelle In Chinas Hauptstadt stampfen Hunderte Arbeiter ein Quarantäne-Krankenhaus in Windeseile aus dem Boden. In den nächsten Tagen werden über acht Millionen Arbeitsmigranten erwartet – ein epidemiologischer Albtraum.

Wie der "Spiegel" am Donnerstag meldete, will die deutsche Bundesregierung ebenfalls Bürger aus der Stadt Wuhan ausfliegen, die von dem tödlichen Corona-Virus besonders betroffen ist. Die "Bild" berichtete zunächst, dass sich unter den Passagieren auch luxemburgische und österreichische Staatsangehörige befinden sollen. Das Flugzeug, mit insgesamt 35 Personen an Bord, soll am Sonntag landen.

Wie auch bereits bei einer vorherigen Rückholaktion müssen sich Rückkehrer aus betroffenen Corona-Gebieten zunächst einem Schnelltest unterziehen, bevor sie zwei Wochen lang in Quarantäne unterkommen. Dort wird dann beobachtet, ob sich die Passagiere mit dem Virus angesteckt haben. Laut "Spiegel"-Informationen sollen die Passagiere allerdings diesmal nicht in der Luftwaffenkaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz unterkommen. Nach Alternativen werde gesucht, eine Option sei das DRK-Krankenhaus in Berlin.

Bei zwei China-Rückkehrern, die vergangene Woche mit einem Bundeswehrflugzeug wieder in Deutschland ankamen, wurde kurz nach der Ankunft eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt. Die Infizierten kamen zur Behandlung in die Frankfurter Uni-Klinik. Sowohl beim Abflug in Wuhan als auch bei der Ankunft am Frankfurter Flughafen waren die beiden deutschen Staatsbürger zunächst symptomfrei. Die behandelnden Ärzte an der Uni-Klinik Frankfurt betätigten am Montag, dass es den Patienten trotz der Erkrankung "sehr gut" gehe.