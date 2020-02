Auf Teneriffa wurden ein Tourist und seine Frau aus Italien positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gäste des Hotels, in dem er übernachtet hat, stehen unter Quarantäne - darunter sind auch 14 Kunden von Luxair Tours.

Corona-Virus: Kunden von Luxair Tours müssen in Quarantäne

Auf der Kanaren-Insel Teneriffa wurde ein Tourist aus Italien positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gäste des Hotels, in dem er übernachtet hat, werden nun isoliert. Darunter sind auch vier luxemburgische Staatsbürger und insgesamt 14 Luxair Tours-Kunden.

(AFP/dpa/jt/jag) - Rund 1.000 Touristen, darunter vier Luxemburger, dürfen derzeit ihr Hotel auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa nicht verlassen. Der Grund ist ein möglicher Infektionsfall in Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-Virus.

Betroffen von der Maßnahme ist das Hotel H10 Costa Adeje Palace im Südwesten von Teneriffa. Das Hotel wird auch im Programm des Reiseveranstalters Luxair Tours geführt. Das luxemburgische Außenministerium bestätigt auf LW-Nachfrage, dass sich vier luxemburgische Staatsbürger derzeit im Hotel aufhalten. Die Luxemburger Botschaft in Madrid sowie der Luxemburger Honorarkonsul in Teneriffa sind in Kontakt mit den Betroffenen und den spanischen Behörden.



Auch bereits heimgekehrte Urlauber unter Quarantäne

Auch Kunden, die bereits vergangene Woche in dem Hotel weilten, wurden mittlerweile von den Behörden kontaktiert und unter Quarantäne gestellt. Dies ist im Laufe des Dienstags passiert. Alle seien jedoch, so die Gesundheitsverwaltung in einer Mitteilung, wohlauf und würden keinerlei Infektionssymptome aufweisen.

Personen, die am selben Ort in anderen Hotels weilten, werden als wenig gefährdet betrachtet. Sie wurden aufgerufen, zweimal täglich ihre Körpertemperatur zu messen und bei Auffälligkeiten (Fieber, Atembeschwerden) die Gesundheitsverwaltung (Tel 247 85 650) oder den Notdienst (112) zu informieren.

14 Kunden von Luxair Tours betroffen

Ein italienischer Gast des Hotels und seine Frau waren am Montag positiv auf den Erreger getestet worden, eine endgültige Bestätigung für die Infektion steht allerdings noch aus. Der Mann, der mit seiner ebenfalls infizierten Ehefrau Urlaub auf Teneriffa gemacht habe, liegt isoliert im Krankenhaus Nuestra Señora de Candelaria auf der Insel.

Das Hotel wird von der Polizei bewacht, bis alle Menschen darin getestet worden seien. 14 Kunden von Luxair Tours sind derzeit in diesem Hotel untergebracht und von der Maßnahme betroffen. Nach Angaben des Außenministeriums handelt es sich bei vier Personen um Luxemburger Staatsbürger. Des Weiteren sind sechs Belgier und vier Franzosen unter den Luxair Tours-Kunden. Der Reiseveranstalter steht in Kontakt mit den betroffenen Kunden. Man stehe ihnen mit Rat und Tat zur Seite, so ein Sprecher von Luxair.

"Luxair Tours steht in Kontakt mit seinen Kunden sowie mit den luxemburgischen und spanischen Behörden", heißt es in einer Pressemitteilung. "Luxair Tours wird jede Empfehlung befolgen und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit seiner Kunden zu garantieren. Kunden, die geplant haben, in den kommenden Wochen in diesem Hotel zu übernachten, werden von Luxair Tours kontaktiert für einen alternativen Aufenthalt. Flüge von und nach Teneriffa werden beibehalten."

Der italienische Hotelgast wird derzeit im Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria in Santa Cruz de Tenerife behandelt. Foto: AFP/Desiree Martin