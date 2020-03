Corona-Virus in der Ukraine: Auch Atemmasken können schick sein

Medien verbreiten Horrorszenarien, Atemmasken sind Modeerscheinungen - und in der Quarantäne herrscht Chaos: Eindrücke vom Umgang mit dem Corona-Virus in der Ukraine und Weißrussland.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Kiew)

Mode, das ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew das sichtbare Zeichen von Status. Gut gekleidet zu sein ist ein Muss für jemanden, der repräsentieren, etwas darstellen will. Und das Repräsentieren und Darstellen hat schon einen Stellenwert in Kiew.

Kurzlebig ist sie, die Modewelt – aber ebenso reaktionsschnell ...