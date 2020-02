In Chinas Hauptstadt stampfen Hunderte Arbeiter ein Quarantäne-Krankenhaus in Windeseile aus dem Boden. In den nächsten Tagen werden über acht Millionen Arbeitsmigranten erwartet – ein epidemiologischer Albtraum.

International 13 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Corona-Virus: Angst vor der zweiten Ansteckungswelle

In Chinas Hauptstadt stampfen Hunderte Arbeiter ein Quarantäne-Krankenhaus in Windeseile aus dem Boden. In den nächsten Tagen werden über acht Millionen Arbeitsmigranten erwartet – ein epidemiologischer Albtraum.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking) Selbst geschäftige Verkehrskreuzungen in Pekings Innenstadt muten dieser Tage wie verkehrsberuhigte Fußgängerzonen an. Vor dem Gelände des Xiaotangshan-Krankenhauses, weit außerhalb des sechsten Stadtrings, staut sich jedoch bereits auf hunderten Meter Entfernung eine riesige Lastwagen-Karawane. Auf den Ladenflächen lagern Gerüstrahmen und Fertigbauteile, die von den Arbeitern in wenigen Tagen zu einem großen Ganzen zusammengesetzt werden sollen. Mission: Peking schützen