Corona verdrängt die von Israel geplante Annexion

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen und der sozioökonomischen Folgen hat die von Israel geplante Einverleibung der Westbank plötzlich keine Priorität mehr.

Von LW-Korrespondent Pierre Heumann (Tel Aviv)

Der 1. Juli hätte als historisches Datum in die Annalen des Nahostkonflikts eingehen sollen. Von diesem Tag an, hatte Premier Benjamin Netanjahu in den vergangenen drei Wahlkämpfen versprochen, würde er die Westbank annektieren. Doch Corona hat die innenpolitische Prioritätenliste auf den Kopf gestellt.

Sorge um finanzielle Lage

Weil die wirtschaftlichen Aussichten bis auf Weiteres miserabel bleiben, ist für lediglich vier Prozent der Bürger die Annexion vorrangig, wie aus einer Umfrage hervorgeht ...