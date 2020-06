Corona und Hilfsprojekte: Wenn aus Entwicklungsarbeit Nothilfe wird

Die luxemburgische Stiftung Partage.lu unterstützt Hilfsorganisationen weltweit. In der Corona-Krise kämpfen diese ums Überleben - und müssen Soforthilfe leisten. Wie sind die Perspektiven?

Die Fastenzeit ist die wichtigste Zeit für die Fondation Partage Luxembourg/ Bridderlech Deelen. Denn dann läuft die jährliche Fastenaktion, es gibt Veranstaltungen mit Gästen aus aller Welt, Kollekten in den Kirchen, Spendensammlungen. Mit dem Erlös unterstützt die Stiftung Hilfsorganisationen und Projekte in Afrika, Lateinamerika und Asien. Zehntausende Menschen bekommen etwa durch Schul- und Ausbildungsprojekte die Chance auf einen Ausstieg aus der Armut.

Doch in der Fastenzeit 2020 war nichts, wie es in all den Jahren seit der Gründung 1966 jemals war – die startende Kampagne wurde ein Opfer des Corona-Confinements ...