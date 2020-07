Corona-Rettungspaket: Jetzt schlägt die Stunde des EU-Parlaments

Vier Tage lang handelten die Regierungschefs ein riesiges Paket aus. Jetzt setzt das EU-Parlament seine Bedingungen für die Billigung des europäischen Corona-Aufbauplans.

Derartig geschlossen wirkt das EU-Parlament selten. Herrschen meistens klare parteipolitische Differenzen, so tritt die europäische Volksvertretung am Donnerstagmorgen wie ein massiver Block auf, der in Sachen EU-Corona-Wiederaufbauplan eine gemeinsame Botschaft verteidigt.

Nach mehr als vier intensiven Verhandlungstagen hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am frühen Dienstagmorgen in Brüssel auf ein Corona-Krisenprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro und einen siebenjährigen EU-Haushalt von 1074 Milliarden Euro geeinigt, was viele als historische Errungenschaft feierten ...