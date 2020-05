Corona: Österreich mobilisiert Soldaten

Im Kampf gegen Corona entlasten 2.300 Soldaten die Polizei auf Österreichs Straßen. Dies sorgt auch für Kritik.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

„Neue Normalität“ - als solche bezeichnet die Bundesregierung, die Gegenwart in Österreich. Und dazu gehört auch eines: Soldaten der Armee auf den Straßen.

Also konkret: Im Einsatz zum Schutz kritischer Infrastruktur, zur Grenzsicherung und all das vor allem aus einem Grund, wie es heißt: zur Entlastung der Polizei. So jedenfalls der Wortlaut seitens der Behörden. Und seit Montag übernimmt nun die Miliz nach und nach solche Aufgaben.

Schon bisher hatten Soldaten in den vergangenen zwei Monaten in der Öffentlichkeit Dienst gemacht ...