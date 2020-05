Corona: Obama wirft Weißem Haus Versagen vor

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei einer nationalen Graduierten-Feier im US-Fernsehen scharfe Kritik an der Handhabung der Covid-19-Pandemie geübt.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei einer nationalen Graduierten-Feier im US-Fernsehen scharfe Kritik an der Handhabung der Covid-19-Pandemie geübt.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Für die Abgänger an Amerikas Highschools und Colleges ist 2020 ein schwieriges Jahr. Statt Partys, Bällen und feierlichen Abschlusszeremonien, bei denen die Graduierten am Ende ihre Hüte in Luft werfen, sitzen viele zu Hause fest. Oder müssen wegen der Covid-19-Pandemie sozialen Abstand halten.

Große Bühne für Obama

Auf der Strecke blieben dabei auch die traditionellen Reden von Politikern und Prominenten, die den Absolventen für teures Geld ein paar warme Worte mit auf den Weg geben ...