Donald Trump spielt Golf, schüttelt Hände und tut so, als ob der Corona-Virus kein großes Problem sei. Doch gefährlicher als der Absturz der Märkte ist der Verlust an Vertrauen in die Regierung.

International 3 Min.

Corona-Krise wird zu Glaubwürdigkeitskrise für Trump

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC rät dringend dazu, auf Handschläge zu verzichten ...