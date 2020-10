In Neuseeland kann die Regierung in der Coronakrise schalten und walten, wie sie will: Die Bevölkerung trägt die Einschränkungen mit.

Corona: Kiwis halten fest zusammen

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland)

Man stelle sich folgendes Szenario vor: In Deutschland ist im Sommer 2020 die Corona-Pandemie seit hundert Tagen unter Kontrolle, es gibt keine Infizierten mehr ...