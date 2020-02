In Taiwan gibt es bis Mittwoch 32 bestätigte Fälle von Corona-Virus-Infektionen. Harry Tseng, Taiwans Repräsentant in der EU und Belgien, sagt, dass die Menschen in Taiwan "eher ruhig als panisch" seien.

Corona: Keine Panik in Taiwan

Harry Tseng, wie geht Taiwan mit dem Corona-Virus um? Bis jetzt haben wir 32 bestätigte Fälle. Fünf von ihnen sind geheilt. Wir haben eine nationale Epidemie-Kommandozentrale eingerichtet, deren Personal sich täglich via Pressekonferenz an die Bevölkerung wendet. Jeden Tag erfahren die Menschen, was sich in den vergangenen 24 Stunden ereignet hat. Reagieren die Menschen nicht panisch? Nein ...