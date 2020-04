Corona: Kanzler Kurz gewinnt an Statur

In Österreich bleibt die Krisenregierung von Kanzler Sebastian Kurz hart. Im Land gibt es erste innenpolitische Unruhe.

In Österreich bleibt die Krisenregierung von Kanzler Sebastian Kurz hart. Im Land gibt es erste innenpolitische Unruhe.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)



Die dritte Woche harscher Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus geht in Österreich zu Ende, und es gibt gute und schlechte Nachrichten. Sowie die erste handfeste innenpolitische Auseinandersetzung über den sehr bestimmten Kurs der in Krisenzeiten omnipräsenten Regierungsspitze des Sebastian Kurz. Dass der Kanzler sogar noch an Statur gewinnt, stößt dem politischen Gegner und da und dort auch dem Koalitionspartner zunehmend sauer auf.

Maßnahmen zeigen Wirkung