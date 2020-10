Corona ist im Iran endgültig außer Kontrolle geraten

Die Corona-Pandemie im Iran ist endgültig ausser Kontrolle geraten. Nach Monaten des Leugnens und Beschwichtigens beginnt die Regierung nun Klartext zu sprechen.

Von Michael Wrase (Limassol)

Trotz 500.000 Covid-19-Infizierten und fast 30.000 Corona-Toten – so die offiziellen Zahlen – nehmen viele Iraner die heimtückische Pandemie offenbar noch immer auf die leichte Schulter. Um der Bevölkerung den Ernst der Lage zu vermitteln, strahlte das iranische Staatsfernsehen am Wochenende Bilder von Totengräbern vor über 100 frisch ausgehobenen Gräbern aus. So viele Corona-Tote würden allein in Teheran jeden Tag beerdigt.

Das sind mehr als sechs Mal so viele Tote wie in den offiziellen Statistiken geführt werden ...