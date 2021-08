Die Schweiz will nach einem Anstieg der Corona-Zahlen den Druck auf Impfmuffel erhöhen. Das Covid-Zertifikat soll es nun richten.

International 3 Min.

Corona in der Schweiz

„Für Ungeimpfte wird es kompliziert und teuer“

Die Schweiz will nach einem Anstieg der Corona-Zahlen den Druck auf Impfmuffel erhöhen. Das Covid-Zertifikat soll es nun richten.

Von Jan Dirk Herbermann (Genf)

Nach dem Sommerurlaub droht den Menschen in der Schweiz ein ungemütlicher Herbst. Denn das Corona-Virus breitet sich zwischen Bodensee und dem Tessin mit hohem Tempo wieder aus. Politiker und Behörden schlagen angesichts des Vormarschs der Erreger Alarm. „Wir müssen die aktuelle Lage als vierte Welle bezeichnen“, betont Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Mathys stuft die Situation als ungünstig bis „besorgniserregend“ ein.

Wir müssen die aktuelle Lage als vierte Welle bezeichnen. Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Helvetiens Regierung will nun gegensteuern – Gesundheitsminister Alain Berset plant eine „Ausdehnung der Pflicht für das Covid-Zertifikat“. Neue Schließungen ganzer Branchen wie den Gaststätten oder gar Lockdowns will Berset seinen Landsleuten nicht zumuten. Bislang vertrauten die Schweizer im Kampf gegen Corona auf einen moderaten Kurs – so öffneten sie im Mai 2020 nach kurzer Covid-Pause ihre Schulen wieder, führten eine Maskenpflicht erst spät ein und gönnten den Skifahrern ihren Pistenspaß.

Jetzt zeigen viele relevanten Corona-Indikatoren bei den Eidgenossen nur in eine Richtung: nach oben. So stieg der Siebentage-Durchschnitt bei den bestätigten Covid-19-Infektionen im Vergleich zur Vorwoche zuletzt um zwölf Prozent. Am Donnerstag meldete das Schweizer BAG 2.809 neue bestätigte Fälle. Zum Vergleich: Das Robert Koch-Institut verzeichnete am selben Tag 12.626 Neuinfektionen für Deutschland. Nur: In der Bundesrepublik Deutschland leben rund zehnmal so viele Einwohner wie in der Schweiz.

Krankenhäuser am Limit

In Helvetien füllen sich auch wieder die Krankenhäuser mit Corona-Patienten. „Die Intensivstationen der Schweiz verzeichnen seit einigen Tagen wieder eine sehr starke Zunahme an kritisch kranken Covid-19-Patientinnen und -Patienten“, heißt es beim zuständigen Verband SGI. Zuletzt übersprang die Auslastung der Intensivstationen die Marke von 80 Prozent.

Experten fürchten, dass die Hospitäler bald am Anschlag sind. Schon jetzt, so bestätigt Rudolf Hauri, Präsident der Kantonsärzte, komme es wieder vermehrt zu „Verlegungen“ von Patienten zwischen den Krankenhäusern. Ein klarer Indikator der einsetzenden Überlastung.

Corona und das Reisen In diesem Sommer sind Reisen ins Ausland wieder möglich. Ein Impfnachweis oder ein negativer PCR-Test aber Pflicht.

Für das heftige Rollen der vierten Welle macht Gesundheitsminister Berset mehrere Faktoren verantwortlich: die aggressive Delta-Variante, Reiserückkehrer oder das Ende von Anti-Corona-Maßnahmen wie der Homeoffice-Pflicht. Der „Hauptgrund“ für den Anstieg, so heißt es von der Regierung, dürfte aber in der niedrigen Vakzinierungsrate liegen: „In der Schweiz sind 56 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, in der Europäischen Union dagegen 63 Prozent.“

Fachleute wie Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Task Force der Schweiz, sprechen deshalb von einer „Epidemie der Ungeimpften“. Tatsächlich stellte sich heraus, dass neun von zehn der schwer erkrankten Corona-Patienten „nicht geimpft“ waren, schimpft Karrer.

Druckmittel Corona-Zertifikat

Der Auslastungsgrad in Helvetiens Hospitälern könnte jedoch bald sinken. Denn die Regierung will den Druck auf Ungeimpfte erhöhen – mittels des Corona-Zertifikats. Mit dem Zertifikat belegt der Inhaber, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Bislang gilt die Zertifikatspflicht etwa in Diskotheken und Tanzlokalen, nach Regierungsplänen soll sie auch in Innenbereichen von Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingeführt werden. Ebenso sollen Konzerte, Hochzeiten und andere Veranstaltungen in Gebäuden nur noch mit dem Dokument zugänglich sein. „Das Zertifikat ist die Maßnahme, welche uns erlaubt, Schadensbegrenzung zu betreiben“, wirbt Berset. In den nächsten Tagen könnte die Verschärfung beschlossen werden.

Schweiz liefert „Cum-Ex“-Schlüsselfigur Hanno Berger aus Ein Prozess gegen den früheren deutschen Steueranwalt rückt näher. Er gilt als einer der Drahtzieher in einem der größten Steuerskandale.

Die Regierung hat bereits entschieden, dass ab dem 1. Oktober der Staat nicht mehr die Testkosten für das Covid-Zertifikat übernimmt. Diejenigen Ungeimpften, die sich für ein Zertifikat testen lassen wollen, müssen dann in die eigene Tasche greifen. Die „Neue Zürcher Zeitung“ sagt voraus: „Für Ungeimpfte würde es bei einer Ausdehnung der Zertifikatspflicht zunehmend kompliziert. Und teuer.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.