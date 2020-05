Corona in der Karikatur: Florin Balabans satirischer Blick auf das Virus

Für LW-Karikaturist Florin Balaban ist das Corona-Virus zum ständigen Begleiter bei der Illustration von Beiträgen geworden. Eine Auswahl seiner bisherigen Werke.

Eine Therapie gegen Corona? So etwas in der Art habe er mit dem Karikaturenzeichnen, sagt Florin Balaban mit einem Augenzwinkern. "Denn Lachen tut dem Körper gut und das stärkt die Immunität." Seit er das damals wirklich noch „neuartige“ Corona-Virus am 8. Februar erstmals aufgriff, ist es sein ständiger Begleiter bei der Illustration von Beiträgen des "Luxemburger Wort" geworden.

Sein Alltag in der Pandemie erinnert den 1968 in Nicoresti-Galatin geborenen rumänisch-luxemburgischen Zeichner gelegentlich an sein Leben in Zeiten des kommunistischen Ceausescu- Regimes zurück – an eine Zeit, "in der ich mich anstellen musste, um Brot und Toilettenpapier zu kaufen", sagt er ...