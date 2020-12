Die Vorbereitungen für die Covid-19-Impfungen laufen auf Hochtouren. Ab Montag soll geimpft werden. Die meisten Menschen werden sich jedoch gedulden müssen.

Corona-Impfstoff wird verteilt - Von der Leyen: Bewegender Moment

Die Vorbereitungen für die Covid-19-Impfungen laufen auf Hochtouren. Ab Montag soll geimpft werden. Die meisten Menschen werden sich jedoch gedulden müssen.

(dpa) - In zahlreichen Ländern der Europäischen Union ist am Samstag der erste Impfstoff gegen Covid-19 ausgeliefert worden. Rund zehn Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa sollen die Impfungen in Luxemburg am Montag beginnen - Als erste soll das Krankenhaus- und Pflegepersonal das Präparat der Firmen Biontech und Pfizer erhalten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem bewegenden Moment der Einheit und einer europäischen Erfolgsgeschichte. „Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben zurückzukehren“, sagte sie in einem am Samstag auf Twitter veröffentlichten Video. Sobald genügend Menschen geimpft worden seien, könne man wieder beginnen zu reisen, Freunde und Familie zu treffen und die Feiertage normal zu verbringen. „Aber bis dahin müssen wir weiter vorsichtig sein.“

Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf. Der Impfstoff ist an alle EU-Staaten ausgeliefert worden.



Morgen starten die Impfungen in der EU.



Dies ist ein berührender Moment der Einigkeit. Durch die Impfung werden wir diese Pandemie hinter uns lassen. #EUvaccinationdays pic.twitter.com/a8tkadtYEy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020





„Heute ist Liefertag“, sagte von der Leyen. „Und morgen beginnen die Impfungen gegen Covid-19 in der Europäischen Union.“ Nach ihren Angaben steht der Impfstoff zeitgleich in allen 27 EU-Staaten zur Verfügung. „Und die Menschen beginnen mit den Impfungen in Athen, in Rom, in Helsinki, in Sofia, wo auch immer.“ Bald schon würden weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen. „Lasst uns 2021 zu unserem Jahr der Europäischen Erholung und Hoffnung machen.“

Santé meldet 52 Neuinfektionen Am Samstag sind fünf Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Alle Details im Ticker.

In Italien erreichten die ersten Dosen des Biontech/PfizerPräparats unter Militärgeleit ihr Ziel in der Hauptstadt. Der Transporter sei am späten Freitagabend in einer Kaserne der Carabinieri im Norden Roms angekommen, bestätigte das Verteidigungsministerium. Auch in Österreich wurden die ersten Impfdosen ausgeliefert, sie kamen aus Belgien über Deutschland ins Land. Die etwa 10.000 Dosen seien ab dem Grenzübergang in Suben in Oberösterreich unter Polizeibegleitschutz in ein Lager in Wien gebracht worden, erklärten die Behörden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.