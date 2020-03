Niederländer gehen bei Frühlingswetter massenhaft an die Strände und in die Parks. Politiker appelieren eindringlich, zu Hause zu bleiben.

Corona-Ignoranz in den Niederlanden

Von LW-Korrespondent Helmut Hetzel (Den Haag)

Trotz Corona-Krise und ständig steigenden Infektionen und Todesfällen fuhren viele Niederländer am vergangenen Samstag und Sonntag massenhaft zu den Stränden oder machten sogar Picknicks in den städtischen Parks, wie etwa im Vondelpark in Amsterdam. Viele hielten den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von Mensch zu Mensch von mindestens 1,5 Metern dabei nicht ein.

Aufruf massenweise ignoriert

Zahlreiche Politiker und auch die Niederländischen Eisenbahnen riefen die Bürger immer wieder dazu auf: Bleibt zuhause. Aber dieser Aufruf wurde massenhaft ignoriert.

Die Parlamentspräsidentin Khadija Arib, die normalerweise für die Leitung der Parlamentsdebatten und für Ordnungsrufe an Abgeordnete im Haager Parlament zuständig ist, platzierte folgenden Aufruf: ,,Es muss mir vom Herzen, liebe Landsleute, haltet bitte die Vorschriften ein, vor allem in Sachen Hygiene und Abstand voneinander. Es erschreckt mich, dass diese Vorschriften von so vielen ignoriert werden. Nur wenn wir die Vorschriften einhalten, können wir gefährdete Personen, wie Alte und bereits Kranke, vor dem Virus schützen.‘‘

Auch die Stiftung ,,Natuurmonumenten’’ (Naturdenkmäler) rief am Sonntag alle Niederländer dazu auf: Bleibt bitte zuhause. Denn die Parks und nationalen Ausflugsorte werden von ,,Tausenden Menschen‘‘ besucht, so ,,Natuurmonumenten.‘‘

Nationaler Notruf aktiviert

Am Sonntagmittag setzte die Haager Regierung das ultimative Mittel ein um die Einwohner des Landes, die die Vorschriften massenhaft missachtet hatten, noch einmal zu warnen und zu informieren, den NL-Alert, den Nationalen Notruf. Die Botschaft von NL-Alert: Zu Hause bleiben, wenn man Grippe-Symptome hat, wer draußen ist, 1,50 Meter Abstand zum Mitmenschen halten. Rund 14 Mio. Niederländer erhielten diese E-Mail von NL-Alert auf ihren Smartphones.

Ausgelöst wurde die massenhafte Missachtung der Corona-Sicherheitsvorschriften möglicherweise durch eine nicht sehr durchdachte und von vielen Niederländern offenbar missverstandene Äußerung von Jaap van Dissel, dem Direktor des nationalen Gesundheitsamtes ,,Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).‘‘

"Niederländer im Vergleich zu anderen Europäern wenig Disziplin"

Er sagte: ,,Jeder kann raus gehen, aber man muss seinen Verstand gebrauchen, den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten und engen Kontakt vermeiden.‘‘ Dass jeder raus gehen kann, das haben viele Niederländer am vergangenen Wochenende denn auch gemacht, aber ohne dass der Sicherheitsabstand vielerorts eingehalten wurde – mit dem Risiko, dass sich das Corona-Virus wahrscheinlich noch weiter verbreiten konnte.

,,Ich bleibe so viel wie möglich zuhause. Aber was mir auffällt ist, dass Niederländer im Vergleich zu anderen Europäern wenig Disziplin haben,‘‘ sagt Camela Criseo gegenüber der Zeitung ,,de Telegraaf.‘‘ ,,Hier in den Niederlanden denken viele Menschen: Ich entscheide selbst, was ich tue, ich lasse mir das vom Staat nicht vorschreiben.‘‘

Ausgangssperre droht weiterhin

Eine Frau aus der südniederländischen Provinz Brabant, wo das Corona-Virus bisher am schlimmsten wütet, sagt: ,,Ich hatte Tränen in den Augen, als ich im Fernsehen all die Menschen an den Stränden in Zeeland, Süd- und Nordholland sah. Sie haben den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen.‘‘

Falls sich die meisten Niederländer weiterhin so uneinsichtig verhalten, wird eine totale Ausgangssperre (Lockdown) im ganzen Land wohl unvermeidlich.

Aktuelle Zahlen

Weitere 43 Corona-Patienten sind bis Sonntagnachmittag gestorben. Weitere 573 Mensen wurden positiv auf Corona getestet. Die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten beträgt nun in den Niederlanden 4.204 Personen. 179 Menschen sind an der Corona-Infektion gestorben. Sie waren zwischen 57 und 97 Jahre alt, so das RIVM.

