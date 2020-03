Corona-"Hotspot" Ischgl: Skitouristen planen Sammelklage

Kritik am Land Tirol und dem beliebten Wintersportort Ischgl als mögliche Keimzellen des Corona-Virus reißt nicht ab. Nun droht eine Sammelklage ungeahneten Ausmasses.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

Großbritanniens Patient Nr. 1 ein Tirol-Urlauber? Die Hälfte der Corona-Fälle in Norwegen zurückzuführen auf Tirol? Ähnlich wie in Dänemark, Island, Schweden und auch Deutschland? Was sich da genau abgespielt hat Ende Februar, Anfang März in den Bergen Tirols könnten letztlich Gerichte zu klären haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits in mehreren Fällen nach einer regelrechgten Flut von Anzeigen.

Das lange hinausgezögerte, vorzeitige Ende der Skisaison