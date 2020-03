Stefan Scholl, der Moskaukorrespondent des "Luxemburger Wort", lebt auch in den Zeiten der Corona-Pandemie zwischen zwei Kulturen. Hier sein Erlebnisbericht.

International 2 Min.

Corona: Halbherziger Kampf in Russland

Stefan Scholl, der Moskaukorrespondent des "Luxemburger Wort", lebt auch in den Zeiten der Corona-Pandemie zwischen zwei Kulturen. Hier sein Erlebnisbericht.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Die deutsche Schule in Moskau hat zugemacht, der Kindergarten auch, Peter Pan stürmt ins Homeoffice und schreit, er habe Hunger, wieder stockt meine Reportage über Nowokusnezk in Mittelsibirien.



Ich denke mit Wehmut an die Tage in Nowokusnezk zurück. Dort scherte sich niemand um das Virus, das Schwitzbad im Hotel war voller Einheimische, bärige Väter mit kleinen Kindern. Und draußen lag meterhoher, unschuldiger Neuschnee.

Gleichgültiges Achselzucken

Auslandskorrespondenten sind auch menschliche Schnittstellen der Kulturen. In der russischen Kultur hat Angst jedenfalls weniger Platz als in der meiner deutschen Heimat. Russische Bekannte ziehen noch immer ihre Fingerhandschuhe aus, um mir die Hand zu geben, Deutsche schütteln auch hier keine Hände mehr, umso bemühter lächeln sie.

Ich verlängere gerade mein Akkreditierung. Deutsche Kollegen weissagen mir düster, ich müsse ausreisen, weil das Einwohnermeldeamt mir wegen Corona-Verordnungen das dazu gehörige Visum verweigern werde. Falscher Alarm. Meine russische Gattin hatte für diese Spekulationen sowieso nur ein gleichgültiges Achselzucken übrig.

Die Metro in Moskau ist leerer geworden. Foto: Stefan Scholl

Aber auch sie geht nur noch halbtags zur Arbeit, in Moskau herrscht wenigstens ein bisschen Ausnahmezustand. Anfang der Woche haben auch die staatlichen Schulen geschlossen, ebenso Schwimmbäder und Museen, in der Metro ist es leerer geworden, etwa jeder Zehnte trägt eine Atemmaske.

Halbierte Alkoholpreise

Moskau ist schließlich eine Weltstadt, macht fast alle globalen Moden mit. Und von offiziell 438 Infizierten befinden sich 262 in Moskau. Man hat tatsächlich Grund, die Epidemie hier besonders demonstrativ zu bekämpfen. Aber noch sind alle Restaurants offen, locken mit halbierten Alkoholpreisen. In einem ziemlich leeren Café stehen Kärtchen auf allen Tischen: „Desinfiziert“. Eine Information oder ein Scherz?

In Moskau sind weniger Leute unterwegs als sonst. Foto: Stefan Scholl

Auch ich mache Termine, treffe mich am Abend mit russischen Kollegen auf ein Bier, tue also das, was in Westeuropa gerade alle als unsolidarisch und rücksichtslos anprangern. Aber selbst wenn es nicht mein Beruf wäre, viel Kontakt mit Leuten zu haben, was würde meine Selbstquarantäne helfen, wenn doch die halbe Zwölf-Millionen-Stadt unterwegs ist.

Krimtataren fürchten um Identität Refat Chubarow ist Chef der Medschlis, der politischen Vertretung der Krimtataren. Mit dem LW spricht er über das, was er am meisten fürchtet: das Verschwinden seiner Volksgruppe.

Am Nebentisch hat sich ein halbes Dutzend junger Leute niedergelassen, sie lachen, bestellen und lassen ein blaues Fläschchen mit Desinfektionsgel kreisen, reiben sich damit die Hände ab. Noch herrscht hier keineswegs Klarheit, wie man mit dem Virus umgehen soll.

Sonderbare Leere

Und auch ohne ihn gibt es weiter genug zu schreiben, der Rubel stürzt ab, ein Marschall-Schukow-Denkmal wird zweimal hintereinander demontiert, Russland liefert Saudi-Arabien einen Krieg um den Ölpreis, protestierende Moskauer Umweltschützer werden in Polizeibusse gezerrt. Aber braucht man in Europa solche Nachrichten noch?

Ölpreise fallen auf historische Tiefstände Neben der wirtschaftslähmenden Corona-Pandemie, die sich derzeit weltweit ausbreitet, lässt auch der Preiskrieg zwischen den Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland die weltweiten Kraftstoffpreise drastisch sinken.

Alle Meldungen, Messengermitteilungen und Telefonanrufe aus Deutschland, Frankreich oder Italien gelten der Pandemie, sie verbreiten eine sonderbare Leere. Wenn ich jetzt über das Virus schreibe, schreibt ein sehr ungutes Gefühl mit.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.