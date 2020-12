Corona-freier Urlaub in der ozeanischen Reiseblase

Australier können möglicherweise schon bald wieder nach Neuseeland reisen und umgekehrt. Doch noch gibt es einen Stolperstein.

Von Matthias Stadler (Auckland)

Während das Corona-Virus in Europa dieser Tage wieder Land um Land in die Knie und in einen neuen Lockdown zwingt, sieht die Lage am anderen Ende der Welt kurz vor Weihnachten komplett anders aus ...