Corona-Fallzahlen in Italien sinken deutlich

In Italien wächst der Optimismus, dass ein Abebben der Corona-Welle in Sicht kommen könnte: Am Dienstag stieg die Zahl der Neuinfektionen erneut nur moderat an.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom) In Italien standen die Flaggen gestern auf halbmast - im Gedenken an die inzwischen über 12 ...