Corona et paranoïa: le virus comme complot

Du simple scepticisme au négationnisme en passant par le complotisme se multiplient les mouvements d'opposition au port du masque. Analyse d'une déraison.

Plus de 23 millions de cas dans 196 pays, plus de 800.000 morts et rien qui permette d’escompter un épuisement du fléau: la pandémie de coronavirus poursuit son avancée, et partout les épidémiologistes appellent à redoubler d’efforts pour l’enrayer.

Or, au moment précis où le spectre d’une «seconde vague» appelle une vigilance accrue sur le plan de la prévention, les mouvements s’opposant au port du masque se multiplient dans le monde, aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne ...