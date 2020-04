Corona-Epizentrum Wuhan: Freiheit light

Über zwei Monate war Wuhan von der Außenwelt abgeschottet. Jetzt öffnet sich die Stadt wieder – zumindest schrittweise.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Als Timo Balz zum ersten Mal nach fast zwei Monaten die Straße vor seiner Wohnsiedlung betritt, zückt der 45-jährige Schwabe sein Smartphone und verschickt euphorisch Selfies an seinen Freundeskreis. Der erste Gang in Freiheit führt ihn schließlich zum nächstgelegenen Supermarkt, direkt ans Süßigkeits-Regal: „Ich habe Unmengen Chips und Schokoriegel geholt“, erinnert sich der Professor für Fernkunde an der Universität Wuhan.

Die letzten Wochen über hat die vierköpfige Familie ausschließlich in ihrem Apartment verbracht, von wo das Nachbarschaftskomitee regelmäßig Lebensmittellieferungen vor die Tür geliefert hat ...