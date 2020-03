Corona: Der Tod macht keine Pause

Die Virus-Pandemie verändert den Alltag von Grund auf: Die Chinesin Wu Min konnte ihrem toten Großvater nicht die letzte Ehre erweisen.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Als Wu Mins bettlägriger Großvater in den Nachmittagsstunden des 24. Februar stirbt, schießt der 28-jährigen Chinesin nach der Todesnachricht reflexartig ein Gedanke durch den Kopf: möglichst bald ein Ticket in ihr Heimatdorf zu buchen. Von der Hauptstadt Peking, in der sie lebt und arbeitet, in die südchinesische Provinz Guangxi sind es immerhin knapp 1.900 Kilometer Luftdistanz. Oder drei Flugstunden, gefolgt von einer ebenso langen Busfahrt.

Schlaflose Nacht