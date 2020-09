Corona: Bund und Länder ziehen Zügel wieder an

Deutschland setzt im Anti-Corona-Kampf auf weniger Party – aber Alkohol wird nur regional rationiert.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

In Hamm finden sie das möglicherweise den Hammer. Dämlicher Witz. Aber nichts gegen das, was sich seit gut einer Woche sonst noch in den sozialen Netzwerken findet über die 180.000-Einwohner-Stadt am Rand des Ruhrgebiets. Sie ist aktuell der Corona-Hotspot in Deutschland. Knapp 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – das Doppelte des Werts, den Bundes- und Länderregierungen als den kritischen festgelegt haben.

Verschleierung