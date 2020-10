Corona-Abschottung: Australien bleibt bis Ende 2021 zu

Der rote Kontinent schottet sich weiter vom Rest der Welt ab. Nur für wenige Länder zeichnen sich Ausnahmen ab.

Von Matthias Stadler (Auckland)



Wollten Sie schon lange einmal Kängurus mit eigenen Augen sehen oder die entspannte Lebensphilosophie der Australier kennenlernen? Haben Sie möglicherweise gar gewagt, von einem Urlaub in Down Under zu träumen? Nun, es gibt schlechte Nachrichten: Sie müssen wohl noch lange warten, bis dieser Traum Realität wird.

Der australische Finanzminister Josh Frydenberg erklärte vor wenigen Tagen: „Wir gehen davon aus, dass internationales Reisen bis gegen Ende nächsten Jahres zu großen Teilen unmöglich bleiben wird ...