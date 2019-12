COP25: Feilschen um die Finanzen

An hohen Ambitionen und Zielen wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht scheitern. Um diese Ziele jedoch zu erreichen, braucht es Geld. Viel Geld. Beispiel Zertifikatehandel.

An Ambitionen und Zielen wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht scheitern. Die einzelnen Teilnehmer an der COP25 (25. Conference of the parties) überbieten sich geradezu mit Ankündigungen und Zusagen – so wie dies alle Jahre wieder zur Weltklimakonferenz der Fall ist.

Am Mittwoch waren Ursula von der Leyen und Antonio Guterres an der Reihe ...