L'extrême droite du Vlaams Belang bouscule les nationalistes flamands et renvoie la Belgique à ses démons.

Comme un air de dimanche noir

Les nationalistes flamands de Bart De Wever ou les socialistes francophones d’Elio Di Rupo? La question reste ouverte quant à savoir lequel des deux frères ennemis est le vainqueur des élections de ce 26 mai, élections destinées comme on le sait à renouveler les parlements fédéral, régionaux et communautaires. Car en Belgique, il ne suffit pas d’obtenir le meilleur score pour diriger le pays. Encore faut-il être en mesure de nouer une coalition gouvernementale.

La N-VA de Bart De Wever saura s'en souvenir, elle qui a accusé dimanche un net recul dans les urnes, tout en restant en tête du scrutin au nord du pays, loin devant les chrétiens-démocrates du CD&V et les libéraux de l’Open VLD. Mais le score du Vlaams Belang s'est révélé autrement inquiétant pour elle et pour les partis "démocratiques" en général, l'extrême droite pointant en seconde position après des années de disette.

En Wallonie, un mano a mano a opposé classiquement les libéraux aux socialistes, ces derniers semblant l’emporter. Les Verts d’Ecolo restaient toutefois en embuscade à l'heure de boucler cette édition, grâce à des résultats impressionnants glanés dans certaines communes. Les communistes du PTB, en nette hausse par rapport à 2014, constitueraient quant à eux le quatrième parti politique au sud du pays. "L'extrême gauche est aussi dangereuse que l'extrême droite", a estimé le libéral Hervé Hasquin, tout en osant d'un parallèle "avec Chavez au Vénézuela". Les humanistes du CDH ont le plus souvent joué les figurants.

A Bruxelles enfin, la vague verte annoncée depuis les communales d’octobre dernier, lorsqu’Ecolo avait emporté le maïorat dans trois des 19 communes de la capitale, restait à confirmer. Socialistes et libéraux toutefois connaissaient un certain tassement, au profit des écologistes.

Durant la soirée, chacun a constaté à sa manière les dégâts provoqués par la montée en puissance de l'extrême droite flamande. Pour le Premier ministre sortant, le libéral francophone Charles Michel, "la Belgique n’est pas épargnée par les populismes, comme partout en Europe". Pour le président du Parti socialiste Elio Di Rupo, cette montée de l’extrême droite n’est pas bonne pour la Flandre, ni pour le pays. C’est évident. Bart de Wever a quant à lui renversé le propos : "Si le PS et Ecolo obtiennent la majorité, je veux le confédéralisme".

Quoi qu'il en soit, une des deux principales interrogations de la campagne n'est plus de mise ce matin. La N-VA de Bart De Wever est d'autant plus incontournable désormais en politique belge qu'elle constituera un rempart contre l'extrême droite dans le cadre de la formation du futur gouvernement fédéral. Mais pour autant, le pays sera-t-il gouvernable, les alliés potentiels de la N-VA côté francophone se limitant jusqu’à preuve du contraire au Mouvement réformateur de Charles Michel?

En Belgique, la représentation proportionnelle prévaut. Contrairement au scrutin majoritaire, ce mode d’élection favorise le multipartisme et la fragmentation des assemblées en de nombreuses formations politiques. Il garantit aux petites formations politiques une représentation.

Autrement dit, ce lundi, lorsque les derniers décomptes auront été établis, les alliances capables d'aider ou au contraire de reléguer la N-VA dans l’opposition devraient se profiler. La presse belge a dénombré jusqu’à dix ou douze coalitions possibles. De la reconduction de la "suédoise" (l’actuel gouvernement Michel incluant la N-VA de Bart de Wever) à la Jamaïcaine (sans socialistes francophones ni nationalistes flamands) en passant par des unions nationales à géométrie variable qui excluraient logiquement le Vlaams Belang toujours entouré d'un cordon sanitaire, donc infréquentable.

Bien sûr, plus il faudra de partis pour composer les nouvelles alliances, plus il sera difficile de concilier les intérêts des uns et des autres. Sans compter que d'autres coalitions devront être formées au niveau régional, celles-ci appuyant ou au contraire torpillant le navire fédéral.

Editorialistes et chroniqueurs brandissent le spectre de la crise de 2010-2011 qui avait duré 541 jours. 541 jours pour former le gouvernement Di Rupo en laissant la N-VA sur le bord du chemin. Trois ans plus tard, et plus forts que jamais, les nationalistes flamands entraient au gouvernement en offrant le poste de premier ministre au libéral francophone Charles Michel.