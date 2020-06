Clemens Tönnies ist streiterprobt. In der Corona-Krise steht der Großschlachter so stark unter Beschuss wie noch nie. Doch der 64-Jährige gibt sich kämpferisch: Er will die Branche verändern.

Clemens Tönnies: Das Schlachten zum Milliardengeschäft gemacht

(dpa) Clemens Tönnies (64) mag den Handschlag. Zumindest bis vor der Corona-Krise. Wenn der gelernte Fleischer aus Rheda-Wiedenbrück den Raum betrat, begrüßte er bis vor wenigen Monaten noch jeden persönlich. Da ein Schwätzchen, hier eine Anmerkung zu Schalke 04 oder dem ewigen Rivalen Borussia Dortmund. Tönnies vermittelte kumpelhafte Nähe, zeigte sich immer nahbar und ostwestfälisch bodenständig.

Das mit dem Handschlag ist allerdings so eine Sache ...

