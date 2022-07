Die tonnenschweren Trümmer einer chinesischen Rakete werden in den nächsten Tagen auf die Erde stürzen – wo genau, ist noch nicht ganz klar.

Nach Raketenstart am 24. Juli

Chinesischer Raketenrest stürzt am Sonntag auf Erde zurück

(Bloomberg/fw) – Ein Teil einer Rakete vom Typ Langer Marsch 5B, die am 24. Juli in China gestartet ist, wird um den 31. Juli herum unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre eintreten, so die Aerospace Corp, eine von den USA finanzierte gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kalifornien. Das mögliche Trümmerfeld umfasst nach den bisherigen Vorhersagen von Aerospace einen großen Teil der Welt.

China weist die Besorgnis über den Wiedereintritt und dessen mögliche Auswirkungen jedoch zurück. In den staatlich unterstützten Medien heißt es, die Warnungen seien nur Gemecker von Leuten, die sich über die Entwicklung des Landes zu einer Weltraummacht ärgern. „Den USA gehen die Mittel aus, um Chinas Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt zu stoppen, sodass Verleumdungen und Diffamierungen die einzigen Mittel sind, die ihnen bleiben“, berichtete die Zeitung Global Times unter Berufung auf Fernsehkommentator Song Zhongping.

Nicht der erste unkontrollierte Absturz beim Wettrennen im All

Der Fall der circa 23 Tonnen schweren Trägerrakete zurück zur Erde ist Teil einer Serie unkontrollierter Abstürze, die nach Ansicht von Kritikern die Risiken von Chinas eskalierendem Wettlauf mit den USA im Weltraum verdeutlichen. „Aufgrund des unkontrollierten Abstiegs ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Trümmer in einem bewohnten Gebiet landen, nicht gleich null – über 88 Prozent der Weltbevölkerung lebt in der potenziellen Trümmerzone des Wiedereintritts“, so Aerospace am Dienstag.

Chinesische Rakete fällt zurück zur Erde Nach dem Start des Kernmoduls von Chinas neuer Raumstation drohen Trümmer in den nächsten Tagen auf die Erde zu stürzen.

Im Mai 2021 landeten Teile einer anderen Langer-Marsch-Rakete im Indischen Ozean, was zu der Sorge führte, dass die chinesische Raumfahrtbehörde die Kontrolle über die Rakete verloren hatte. Diesmal sind neben den südlichen Teilen Spaniens, Italien und dem Balkan vor allem der Großteil der USA außer Alaska sowie Afrika, Australien, Brasilien, Indien und Südostasien potenziell betroffen.

Verantwortungsbewusstes Handeln angesichts der Risiken nötig

Die Vorhersagen werden immer genauer, je mehr sich der Raketenrest dem Wiedereintritt nähert. Auf ihrer Internetseite spricht die Aerospace Corp davon, dass im Normalfall zwischen 20 und 40 Prozent eines solchen Objektes auf der Erde aufkommen. In diesem Fall geht die Organisation von fünf bis neun Tonnen Schrott aus. Die aktuelle Vorhersage des Wiedereintritts in die Atmosphäre können Sie hier mitverfolgen.

„Es ist klar, dass China im Hinblick auf seinen Weltraumschrott keine verantwortungsvollen Standards einhält“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson in diesem Monat. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass China und alle Raumfahrtnationen und kommerziellen Unternehmen im Weltraum verantwortungsbewusst und transparent handeln, um die Sicherheit, Stabilität, Gefahrenabwehr und langfristige Nachhaltigkeit der Weltraumaktivitäten zu gewährleisten.“ Nelson hält den Sturz der Raketenreste ins Meer für wahrscheinlich, weist aber auf Risiken für all die bewohnten Gebiete im potenziellen Trümmerfeld hin.

