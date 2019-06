Die Wahl gilt als richtungsweisend. China baut seinen Machtanspruch auch in Organisationen der Vereinten Nationen aus. Künftig leitet ein Chinese die Ernährungsorganisation der UN.

Chinese wird Chef der UN-Ernährungsorganisation

(dpa) - Niederlage für die EU: Mit Qu Dongyu leitet erstmals ein Chinese die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO. Der promovierte Genetiker setzte sich am Sonntag auch gegen die von der EU favorisierte französische Kandidatin Catherine Geslain-Lanéelle als neuer Generaldirektor durch.

Der Vize-Landwirtschaftsminister des kommunistischen Landes bekam 108 Stimmen, die Französin 71. Der von den US unterstütze Kandidat aus Georgien erhielt zwölf Stimmen.



Die FAO ist eine der größten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und hat ihren Sitz in Rom. Ihr Ziel ist der weltweite Kampf gegen den Hunger. Die USA, Japan, China und Deutschland sind die größten Geldgeber.



Machtkampf zwischen EU und China



Vor der Wahl hatte sich im Hintergrund ein Machtkampf zwischen der EU und China abgespielt. China versucht, auch mit Einfluss in UN-Organisationen seinen Machtanspruch in der Welt zu festigen. „Die Wahl geht weit über die Besetzung der FAO hinaus. Es ist eine Richtungsentscheidung“, hieß es aus Kreisen von Konferenzteilnehmern. Es gehe um den Einfluss der Staaten in der Welt. China hat vor allem in afrikanischen Ländern großen Einfluss und investiert dort stark.

Qu Dongyu folgt dem Brasilianer José Graziano da Silva als Generaldirektor, der die Organisation acht Jahre lang geleitet hatte. Der 55-Jährige wurde nun für vier Jahre gewählt.





