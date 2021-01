Chinas Vorboten einer zweiten Welle

In China wütet der größte Infektionscluster seit über fünf Monaten. Die Feiern für das Chinesische Neujahr fallen deshalb ins Wasser.

Von Fabian Kretschmer (Schanghai)

Mit einem Absperrband lässt der Sicherheitspförtner die anlaufenden Passanten vor der luxuriösen IFC Mall abblitzen: Wer das luxuriöse Einkaufszentrum gegenüber des ikonischen „Oriental Pearl Tower“ betreten möchte, muss zunächst auf seinem Smartphone einen gültigen Gesundheitscode präsentieren und danach eine Körpertemperaturkamera passieren.

Angst ist zurück

Was in vielen Städten wie Peking fester Bestandteil des Alltags ist, ist für die Bewohner der liberalen Metropole am Jangtse-Fluss ungewohntes Neuland ...