Chinas Staatschef in Wuhan: Ist das Corona-Virus unter Kontrolle?

Der plötzlich gefeierte Held: Chinas Staatschef Xi Jinping hat zum ersten Mal das Corona-Epizentrum Wuhan besucht und den Sieg über das Virus ausgerufen. Doch wie berechtigt ist das?

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Einen halbstündigen Bericht räumte das Staatsfernsehen CCTV1 in den Abendnachrichten für diesen hochsymbolischen Besuch ein: Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping, stets eine blaue Schutzmaske tragend, wagte sich zum ersten Mal nach Virus-Ausbruch in dessen Epizentrum Wuhan. Dort inspizierte er eine Wohnsiedlung, tauschte sich mit Ärzten aus und sprach via Fernsehschalte einem gebrechlichen Coronavirus-Patienten Mut zu.

„Die Situation hat sich stabilisiert, das Blatt hat sich gewendet“, sagte der 66-Jährige ...