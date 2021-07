Die Kommunistische Partei Chinas hat ihre Kontrolle auf sämtliche Bereiche des Alltags ausgeweitet. Zu Besuch in der Kaderschmiede Jinggangshan.

Chinas KP feiert 100. Jubiläum

Ideologische Geburtstagsgrüße aus Jinggangshan

Von Fabian Kretschmer (Jinggangshan)

Nur die loyalsten unter Chinas Parteikadern pilgern in die „Wiege der Revolution“, um sich in der Lehre von Generalsekretär Xi Jinping unterrichten zu lassen.

Ke Hua, ein zierlicher Mann mit roter Krawatte und weit geschnittenen Hosenbeinen, empfängt vor dem riesigen Eingangstor der Führungsakademie in Jinggangshan. „Parteigeschichte zu lernen ist ein Muss für jedes Kind in China. Wenn wir sie nicht ausreichend studieren, dann endet das im Desaster“, sagt Ke sichtlich stolz.

Hier, in dem subtropischen Bergregenwald der Provinz Jiangxi, wo sich einst Mao Tse-tung mit seinen roten Truppen zurückgezogen hat, um den kommunistischen Volksaufstand zu planen, werden nun mehr als 70 Jahre später Parteikader ideologisch auf Spur gebracht.

Am 1. Juli feiert die Kommunistische Partei Chinas (KP) ihr hundertjähriges Gründungsjubiläum. Die einst lose organisierte Truppe rund um Mao ist längst auf 92 Millionen Mitglieder angewachsen. Und unter Xi Jinping, dem mächtigsten chinesischen Führer seit Landesvater Mao, hat die Partei nach einer kurzen Phase der Öffnung wieder die Kontrolle über sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens erlangt. Zeit also für eine Bestandsaufnahme, um einerseits hinter die Propaganda-Fassade zu blicken – und ebenso auf die inszenierte Oberfläche der KP.

Zuschauer halten Nationalflaggen während einer Kulturaufführung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas im Nationalstadion in Peking. Foto: AFP

Der Staatsrat in Peking hat zur Pressereise nach Jinggangshan geladen, um ausländischen Journalisten ihre Sicht der Dinge darzulegen. Doch wie sich bereits nach wenigen Terminen zeigen wird, sind Nuancen und intellektuelle Selbstreflexion im China der Gegenwart längst unmöglich geworden.

Die perfekt choreografierte Inszenierung, gepaart mit einer zutiefst verinnerlichten Selbstzensur wirkt wie eine unsichtbare Mauer, an der jede kritische Frage abperlt. Wer es dennoch probiert, gerät in einen Mahlstrom von Orwellscher Absurdität: Bis zur letzten Silbe lesen Lokalpolitiker während der Pressekonferenzen vollkommen inhaltslose Phrasenhülsen vom Manuskript ab, auf eingeworfene Fragen gehen sie nicht einmal im Ansatz ein. An einem ehrlichen Austausch ist der Parteiapparat längst nicht mehr interessiert. Ausländische Journalisten dürfen in diesem Zirkus lediglich beobachten, staunen und lernen.

An einem ehrlichen Austausch ist der Parteiapparat längst nicht mehr interessiert.

Kollektive Psychose

Etwa von den ausgewählten Parteikadern, die in die Akademie nach Jinggangshan geschickt werden, um in dem glatt gefliesten Gebäudekomplex mit seinen Dutzenden Vortragszimmern, Bibliotheksarchiven und der angeschlossenen Gartenanlage für die weitere politische Laufbahn vorbereitet zu werden. Was sich wie ein staatlich verordneter Betriebsausflug anhört, ist in Wirklichkeit der Versuch der chinesischen Regierung, die ideologischen Zügel anzuziehen.

In einem der Studierzimmer beginnt ein Parteihistoriker mit zerknautschtem Gesicht und heiserer Raucherstimme seinen vor Pathos triefenden Vortrag: Man solle dem Ruf Xi Jinpings folgen, die „roten Gene“ der Gründerväter weiterzutragen. Während auf einem riesigen LED-Display Zitate von Xi erscheinen, hört das Publikum scheinbar regungslos zu. Die meisten von ihnen sind Männer im gehobenen Alter, viele haben Thermoskannen mit grünem Tee auf ihren Schreibtisch gestellt.

Szenen des Bürgerkriegs werden hier in Huanggang nachgestellt, um den Heldenmythos aus der Anfangszeit der Kommunistischen Partei Chinas zu befeuern. Foto: AFP

Darunter auch der 55-jährige Li Guobiao. Er trägt das Parteiabzeichen auf der Brust und jene blaue Funktionsjacke, in der auch Xi Jinping bei öffentlichen Auftritten gekleidet ist. Li wurde nach Jinggangshan von seiner Firma entsandt, einem staatlichen Kohlebetrieb aus der westlichen Shanxi-Provinz. Ob ihm Mao oder Xi wichtiger sei? „Das übergeordnete Prinzip der Partei ist Marxismus – ganz gleich, ob unter Mao Tse-tung, Deng Xiaoping oder nun Xi Jinping“, sagt er. Solch ausweichende Antworten werden wir in den kommenden Tagen noch viele hören.

Die Volksrepublik China wirkt in jenen Momenten weit entfernt von den gläsernen Bürotürmen Schanghais, den innovativen Start-ups in Peking oder den self-made Millionären Shenzhens. Während das Land wirtschaftlich weiter auf der Überholspur bleibt, wandelt es sich unter Xi politisch zunehmend zu einer Art „Nordkorea light“. Der 67-Jährige hat ein paranoides Gesellschaftsklima erschaffen, das in Grundzügen an die kollektive Psychose während der Kulturrevolution erinnert. Die KP zu kritisieren, ja nur einzelne Regierungsmaßnahmen in Zweifel zu stellen, ist mittlerweile „regelrecht gefährlich geworden“, wie ein europäischer Botschafter kürzlich unter Hinweis auf Anonymität sagte.

Auch auf uns wirkt die Propaganda seltsam. Journalistin eines Staatsmediums

Gerne möchte man wissen, was jene zunehmend ideologische Partei der chinesischen Jugend noch zu bieten hat. Über offizielle Interviewanfragen aufrichtige Antworten zu erhalten, ist praktisch unmöglich geworden. Doch in privaten Zusammenkünften, wenn die gesellschaftlichen Konventionen wie Masken fallen, lassen sich immer wieder kritische Töne vernehmen. „Auch auf uns wirkt die Propaganda seltsam“, meint etwa die Journalistin eines Staatsmediums: „Das ist erst seit einigen Jahren so extrem geworden“. Eine Übersetzerin sagt: „Ein Land kann man nicht nur mit Ideologie führen“. Auch wenn sie keinen Namen nennt, wird mehr als deutlich, gegen wen sich ihre Kritik richtet. Dann fügt sie noch schnell an: „Ich glaube, ich sollte jetzt besser aufhören zu reden“.

Von Kontrollwut angetrieben

Doch gleichzeitig genießt Xi Jinping unter vielen Chinesen eine durchaus hohe Beliebtheit, und das aus gutem Grund. Der Autokrat hat mit seinem Anti-Korruptionskampf dekadenten Parteikadern einen Riegel vorgeschoben und die Armutsbekämpfung zur Priorität ausgegeben. Auch die Bürokratie ist unter Xi ungemein effizienter geworden, die urbanen Städte grüner, die Luft sauberer und der Verkehr geordneter. Doch Chinas mächtiger Führer wird gleichzeitig von einer tiefen Kontrollwut angetrieben.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zwar einerseits die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert, andererseits aber einem totalitären Überwachungsstaat den Weg geebnet. Foto: AFP

Eine seiner essenziellen Lehren geht auf die Sowjetunion zurück, die laut Xi nicht wegen zu starker Repression untergegangen ist, sondern im Gegenteil aufgrund zu lascher Kontrolle. Dasselbe Schicksal möchte der Parteichef mit aller Macht verhindern. Im April hat die Partei beispielsweise eine Telefon-Hotline eingerichtet, damit aufmerksame Bürger „historische Nihilisten“ bei den Behörden melden können. Jeder, der also in Äußerungen vom offiziellen Parteinarrativ abweicht, muss längst mit Repressalien rechnen.

Und wie massiv die Geschichtsschreibung nach ideologischen Wunschvorstellungen zurecht gemeißelt wird, wird für jeden offensichtlich, der in Schulbüchern blättert, die Online-Suchmaschinen durchforstet oder die offiziellen Parteitexte liest. Die blutige Niederschlagung der Pekinger Studentenbewegung am Tiananmen-Platz 1989 ist ohnehin vollständig aus dem öffentlichen Diskurs gelöscht. Doch auch die Kulturrevolution wird mittlerweile zur harmlosen Übergangsperiode designiert. Und dass Mao Tse-tung mit seiner fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik die vielleicht schlimmste, menschengemachte Hungersnot des 20. Jahrhunderts ausgelöst hat, wird im offiziellen Geschichtsbuch mit keinem Wort mehr erwähnt. Stattdessen heißt es: „Viele seiner richtigen Ideen zum Aufbau des Sozialismus wurden nicht gründlich umgesetzt, was zu internen Turbulenzen führte“.

Das Ende der Demokratiebewegung in Hongkong: Der 1. Juli markiert zugleich den ersten Jahrestag der Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes. Foto: AFP/LW-Archiv

Ebenfalls wenig dürfte ins nationalistische Geschichtsbild passen, dass das erste Treffen der KP ausgerechnet im französischen Kolonialviertel Schanghais abgehalten wurde. Fast schon versteckt liegt das einstöckige Backsteingebäude, nur ein paar chinesische Touristen lassen sich an diesem sonnigen Frühlingsvormittag mit ihren Smartphones dort fotografieren.

Der Zutritt zu dem Museum ist derzeit untersagt: Offiziell werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, doch ganz offensichtlich möchte die Staatsführung wenig Aufmerksamkeit auf jenen Ort lenken, der in direkter Nachbarschaft von Juwelieren, Luxus-Designern und geparkten Lamborghinis liegt. Es ist ein überaus ironischer Wink des Schicksals: Der erste Parteikongress der KP ist 100 Jahre später im Epizentrum des chinesischen Turbokapitalismus gelandet.

Inszenierte Parteigeschichte

Stattdessen lässt der Staatsapparat ganze Reisebusse ins Revolutionsmuseum nach Jinggangshan karren. Mit roten Kappen, roten Halstüchern und roten Flaggen strömen sie auf den post-modernistischen Neubau zu. Auf 10.000 Quadratmetern werden hier alte Relikte der kommunistischen Garden präsentiert: zerlumptes Gewand, primitive Flinten und aus Bambusschilf geschnitzte Messer.

In den aufwendig choreografierten Videosequenzen und nachgestellten Bühnenbildern wird der Heldenmythos der kommunistischen Partei zelebriert. Die Tour-Guides, gekleidet in olivgrüne Soldatenuniformen, erzählen anekdotische Märtyrer-Geschichten von Kadern, die den Sieg der kommunistischen Revolution mit ihrem eigenen Blut auf die Straßen der Dörfer schrieben. Parteigeschichte erinnert in jenen Momenten vor allem an einen spirituellen Gottesdienst.

Auch die 65-jährige Li ist mit ihrer Jugendfreundin aus ihrer Heimatstadt Urumuqi angereist. Gemeinsam unternehmen die zwei Pensionistinnen einen „patriotischen“ Roadtrip durchs Land, der sie bis auf die tropische Insel Hainan führen soll. „Bislang wussten wir über Jinggangshan nur aus den Geschichtsbüchern. Es war ein Schock für uns zu sehen, unter welch harschen Umständen unsere Vorfahren gelebt haben“, sagt die Han-Chinesin, die nur ihren Nachnamen nennen will. Welche Lehre sie aus dem alten Revolutionsgeist zieht? „Wir Chinesen müssen uns vereinigen. Nur so können wir unsere Ziele erreichen“, sagt sie.

