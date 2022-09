China und Russland suchen eine neue Weltordnung

Gipfel in Usbekistan

Foto: AFP

Kremlchef Wladimir Putin (l.) und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping (r.) treffen am Rande des Gipfels der Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand zusammen. Nach der internationalen Ächtung wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine ist das Gipfeltreffen in Usbekistan für Putin eine Gelegenheit, um zu zeigen, dass er keineswegs isoliert ist.