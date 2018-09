Ein Mann rast mit seinem Auto auf einen belebten Platz in China, viele Menschen können nicht mehr ausweichen, neun sterben. Der Täter soll ein 54-Jähriger mit langem Vorstrafenregister sein.

China: Mann rast mit Auto in Menschenmenge

Ein Mann rast mit seinem Auto auf einen belebten Platz in China, viele Menschen können nicht mehr ausweichen, neun sterben. Der Täter soll ein 54-Jähriger mit langem Vorstrafenregister sein.

(dpa) - Ein Mann ist in China mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens neun Menschen starben, 46 weitere wurden verletzt, wie die Lokalregierung der Stadt Hengyang berichtete. Drei der Verletzten waren demnach in einem kritischen Zustand.

Wie das chinesische Online-Portal „The Paper“ berichtete, fuhr der Mann am Mittwochabend in der südchinesischen Stadt auf einen belebten Platz und erfasste mehrere Menschen mit seinem Geländewagen. Zudem soll er auf mehrere Menschen eingestochen haben.

Laut Berichten anderer Staatsmedien handelte es sich bei dem Täter um einen 54-Jährigen, der bereits mehrfach verurteilt wurde, unter anderem wegen Drogenhandels und Brandstiftung. Der Mann kam demnach in Polizeigewahrsam. Zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.



Auf Videos, die nach dem Vorfall in Chinas sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Dutzende am Boden liegende Menschen zu erkennen. Andere rannten von dem mit Lichtern geschmückten Platz.