Chilenen stimmen für neue Verfassung

Ein neues Grundgesetz gehörte bei den Protesten im vergangenen Jahr zu den Kernforderungen der Chilenen. Jetzt soll eine verfassungsgebende Versammlung ein neues Regelwerk verfassen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Santiago de Chile)

Als die Nacht über diesen historischen Tag in Santiago hereingebrochen war, leuchtete am Funkturm nahe der symbolträchtigen Plaza Italia ein Wort auf: „Renace“. Wiedergeburt. Ein Künstlerkollektiv hatte das Wort auf den Turm projizieren lassen, um zu beschreiben, was dieser Tage in Chile passiert.

Neoliberales Modell

Das als „neoliberale Paradies“ gerühmte und gescholtene südamerikanische Land hat sich am Sonntag mit überwältigender Mehrheit dafür entschieden, sein Fundament neu zu legen ...