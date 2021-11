Bei der ersten Wahlrunde gelten ein linker Protestanführer und ein ultrarechter Pinochet-Sympathisant als Favoriten.

Chile steht vor einem Schwenk nach links

Von Klaus Ehringfeld (Santiago de Chile)

Wenn man durch Valle Lo Campino im Norden von Santiago de Chile geht, dann sieht man Wahlplakate, man kann meist nur nichts darauf erkennen. Sie sind entweder zerschnitten, abgerissen, in den Straßengraben geworfen oder besprüht. „Politik und Politiker haben noch immer einen fürchterlichen Ruf“, sagt Ayleen González, die jeden Tag sieht, wie ein Plakat mehr zerstört wurde. Die 22-jährige Mutter geht täglich im Park des bürgerlichen Vorortes mit ihrem Baby spazieren, aber es wundert sie nicht, was sie sieht. „Der Ärger von 2019 ist vor allem bei den jungen Leuten noch immer nicht verraucht“.

Damals überrollte das Land und vor allem die Hauptstadt eine Welle der Wut und der gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich gegen die Regierung, aber vor allem gegen das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftssystem des Landes richteten. Der konservative Präsident Sebastián Piñera stand dem Aufstand, der fast alle Schichten erfasste, erst ungläubig, dann fassungslos und vor allem rat- und hilflos gegenüber. Aber er hielt sich an der Macht, die er nun abgeben muss, wenn sein Mandat im März ausläuft. Er geht als ein Präsident, der von rechts bis links, von jung bis alt und von arm bis reich nur noch als tragischer Verwalter seines einstigen Vorzeigelandes wahrgenommen wird. Piñera scheidet mit rund 14 Prozent Zustimmung aus dem Amt.

Dier vier aussichtsreichsten Kandidaten für das chilenische Präsidentenamt (von l. nach r.): Gabriel Boric, Sebastian Sichel, Jose Antonio Kast und Yasna Provoste. Foto: AFP

Aber wer ihm nachfolgen wird, scheint wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahl nicht so klar, wie man denken könnte. Lange Jahre waren Wahlen in Chile immer vorhersehbar, jetzt wagt kaum einer eine Prognose. Von den sieben Kandidaten sind drei klar links zu positionieren, einer so weit rechts, dass selbst Jair Bolsonaro in Brasilien wie ein Demokrat wirkt. Die einzige Frau im Rennen und ein anderer Politiker vertreten die Mitte, die Chile im Grunde seit Ende der Diktatur 1990 regiert hat. Der siebte Kandidat macht Wahlkampf aus dem Ausland, weil er Unterhaltsschulden hat und ihm in Chile Hausarest droht.

Stichwahl höchstwahrscheinlich

Lange Zeit schien es ausgemacht, dass Gabriel Boric die Wahl gewinnt. Er ist jung, war über viele Jahre Aktivist, Studentenführer, nahm selbst anfangs am Aufstand 2019 teil und tritt nun für ein Bündnis (Apruebo Dignidad) an, das man links bis Mitte-links verorten könnte. Ihm hat sich die in Chile eher stalinistisch geprägte Kommunistische Partei angeschlossen. „Boric ist derjenige, der die meisten Forderungen von den Protestierern von damals in sein Programm aufgenommen hat“, sagt Camila Miranda, Direktorin des Thinktanks Fundación Nodo XXI. Boric hat die Themen Ökologie und Energiewende, Gleichstellung und die Grundrechte auf Wohnen, Bildung und Gesundheit und die Re-Verstaatlichung des Rentensystems zu Pfeilern seiner Kampagne gemacht. Und er räumt auch den Ureinwohnern, vor allem den Mapuche Platz in seinem Programm ein.

Aber selbst Boric wird am Sonntag kaum mehr als 20 Prozent plus x erreichen, wenn man den in Chile nie sehr zuverlässigen Umfragen Glauben schenkt. Auch den Sohn kroatischer Nachfahren trifft die Ablehnung der politischen Parteien. „Er kommt zwar von außen, wird aber inzwischen in Teilen der Bevölkerung als Vertreter des Systems wahrgenommen“, sagt im Gespräch Claudia Heiss, Politologin und Verfassungsexpertin von der Universidad de Chile. Denn eines der charakteristischsten Merkmale der Proteste seinerzeit war gerade, dass es keinen Anführer gab, niemanden, der sich die Proteste zu eigen gemacht hat.

Dennoch glauben die meisten Chilenen bis heute, dass Boric spätestens bei der Stichwahl kurz vor Weihnachten zum „ersten linken Staatschef seit Salvador Allende“ gewählt wird, wie der Student Patricio Martínez hoffnungsfroh sagt. Es wäre auch die logische Konsequenz nach der Rebellion von 2019, die das Land in seinen Grundfesten erschütterte und zudem zur Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung geführt hat, die derzeit eine neue Magna Charta ausarbeitet. In den Diskussionen geht es um das künftige politische Modell, also mehr Rechte fürs Parlament und weniger für den Präsidenten.

Und es geht um die Frage, ob Chile zu einem Sozialstaat umgebaut wird, der fundamentale Rechte garantiert, die auch vom Staat gesichert zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Idee ist, das einstige Experimentierfeld der Neoliberalen für die Mehrheit seiner Bürger wieder bezahlbar zu machen. „Studenten sollen sich nicht mehr ein halbes Leben verschulden für ihre Studien, und Pensionäre brauchen mehr als die umgerechnet kaum 200 Euro Mindestrente in einem Land, in dem die Dienstleistungen so teuer sind wie in Europa“, sagt Camila Miranda.

Kast ist die Hoffnung für alle von Piñera enttäuschten konservativen Chilenen. Jorge Saavedra, Forscher an der britischen Cambridge-Universität

In den Wochen vor der Wahl hat sich ein Politiker als der härteste Widersacher von Boric etabliert, den noch vor Monaten die meisten als ultrarechten Spinner belächelten. Juan Antonio Kast (55), deutschstämmiger Politiker und neunfacher Vater mit großen Sympathien für den früheren Diktator Augusto Pinochet, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem jungen Linken. Kast schoss in den Umfragen so hoch, dass sich ihm reihenweise Unterstützer aus dem gemäßigten rechten Lager anschlossen. „Kast ist die Hoffnung für alle von Piñera enttäuschten konservativen Chilenen“, unterstreicht Jorge Saavedra, der an der britischen Cambridge-Universität zu sozialen Bewegungen forscht.

„Gegenreaktion auf Bewegung von 2019“

Und mit seinem Diskurs von Recht und Ordnung, mit seinem Hass auf alle Linken und die sozialen Bewegungen und mit dem Loben des Militärs gibt er einem großen Teil der Chilenen eine Stimme, die sich während des sozialen Aufstands und noch danach weggeduckt haben. „Kast ist eine klare Gegenreaktion auf die Bewegung von 2019“, sagt auch Politologin Heiss. Aber es sei wenig wahrscheinlich, dass er am Ende als neuer Präsident dasteht. „Dann steht dieses Land vor einer neuen Rebellion“.

Viel hänge aber auch davon ab, ob dieses Mal mehr Menschen zur Wahl gehen. In Chile gehen in der Regel weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne. Ayleen González, die junge Mutter aus Valle Lo Campino, will es auf alle Fälle tun. Es ist ihr erstes Mal. „Wir müssen endlich Verantwortung für unser Land übernehmen und dürfen das nicht den Politikern überlassen“.

